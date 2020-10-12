Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Emeklilerimize 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Emeklilerimize 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik

12.10.2020 10:37
Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Emeklilerimize 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere son 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Selçuk, "Bu yıl ağustos ayında 8,2 milyon işçi emeklisi, 2,6 milyon Bağ-Kur emeklisi ve 2,3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık. Son 2 yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilere verdiği müjdenin kanunlaştığına ve en düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseltildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödendiğini de hatırlattı.'EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda 2018 yılının Ramazan Bayramı'nda emeklilerimize ilk bayram ikramiyesini ödedik. 6 dini bayramımızda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liraya ulaştı. Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Emeklilerimize 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Bağ Kur, Bayram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Emeklilerimize 2 yılda 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik - Son Dakika


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