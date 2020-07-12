Bakan Selçuk: "Emeklilerimize Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Emeklilerimize Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı


Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.


Bakan Selçuk ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.


Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3., 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.


"Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"


Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Emeklilerimize Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:29 Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 15:40 Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
16:29
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
15:40
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:01:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "Emeklilerimize Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]