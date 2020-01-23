Bakan Selçuk; "Emeklilerimize maaş farklarını bugün itibarıyla ödemeye başladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk; 'Emeklilerimize maaş farklarını bugün itibarıyla ödemeye başladık' - Son Dakika

Bakan Selçuk; "Emeklilerimize maaş farklarını bugün itibarıyla ödemeye başladık"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.

Bakan Selçuk;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.


Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. 2 milyonu aşkın emekliye, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı ödenecek.


Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.


Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Memurların mesai saati değişiyor! Esnek çalışma modeli yolda
İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk; "Emeklilerimize maaş farklarını bugün itibarıyla ödemeye başladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]