Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Emeklilerimizin Farkları Ocak Ayı İçerisinde Ödenecektir"

Bakan Selçuk: "Emeklilerimizin Farkları Ocak Ayı İçerisinde Ödenecektir"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylıklarında oluşan fark tutarlarının Ocak ayı içerisinde ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylıklarında oluşan fark tutarlarının Ocak ayı içerisinde ödeneceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emekli aylıklarında oluşan fark tutarlarının Ocak ayı içerisinde ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan (SSK) gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, (Bağ-Kur) gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir" açıklamasını yaptı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Ziya Selçuk, Politika
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