Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Düzenleme) Gündemimizde Yok Şu Anda.

Bakan Selçuk: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Düzenleme) Gündemimizde Yok Şu Anda.

42 dakika önce

Bakan Selçuk: "(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda.

Bakan Selçuk:
Bakan Selçuk: "(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:30 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı

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