Bakan Selçuk: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Düzenleme) Gündemimizde Yok Şu Anda.
42 dakika önce
Bakan Selçuk: "(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda.
Bakan Selçuk
: "(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:30 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok
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