Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Emine Bulut cinayeti davasında tutuklu sanık Fedai Varan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için istinaf mahkemesine başvurulduğu bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimizi söylemeliyim. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz. Türkiye olarak kadına şiddete karşı tek dil, tek vücut, tek yürek olmalıyız."

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos günü eski eşi Fedai Varan tarafından bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken yaralı halde restoranda 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından gözaltına alındı. Varan, 21 Ekim günü çıkarıldığı Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)