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Bakan Selçuk: En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu
26 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:06
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