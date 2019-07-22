Bakan Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:30 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı
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