Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı
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Bakan Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı

47 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı
Bakan Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun Kapanış Törenine katıldı
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:30 Kaynak: AA
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