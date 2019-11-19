Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz.' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."

6 saat önce

Bakan Selçuk: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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