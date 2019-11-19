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Bakan Selçuk: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."
TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu