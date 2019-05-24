Bakan Selçuk engelli sporcuları kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekerlekli Sandalye Dünya Tenis Şampiyonası'nda Türkiye'ye üçüncülük kazandıran sporcuları kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekerlekli Sandalye Dünya Tenis Şampiyonası'nda Türkiye'ye üçüncülük kazandıran sporcuları kabul etti.

Selçuk, kabule ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sporcularla birlikte çektirdiği fotoğrafını da paylaşan Selçuk, "Tekerlekli Sandalye Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemize üçüncülük kazandıran sporcularımız misafirimdi. Azimlerini dünya çapında tescilleyen çocuklarımızı, destek olan antrenörleri ve ailelerini candan tebrik ediyorum. Engel tanımayan evlatlarımızla nice başarılara." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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