Bakan Selçuk: Engellilerimizin, özel huzurevleri ve bakım merkezleri ücretlerini karşılayacağız - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Resmi bakım merkezinde, bakıma ihtiyacı olan engellilerimizin özel huzurevleri ve engelli bakım merkezleri ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla sivil toplum örgütleri temsilcileri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nüvit Uyar, Down Sendromu Derneği'nden Fulya Ekmen, Türkiye Disleksi Vakfı'ndan Atıf Tokar, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'ndan Nigar Evgin, İşitme Engelliler Konfederasyonu'ndan Orkun Uslukarçı, Uluslararası Sağırlar İslam Federasyonu'ndan Muhammet İkbal Yıldız ve Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu'ndan İsmail Tek katıldı. İşaret diline de çevrilen video konferansta yaptığı konuşmada sözlerine Engelliler Haftası'nı kutlayarak başlayan Bakan Selçuk, "Bu hafta münasebetiyle engellilerimizin mücadeleleri, başarıları, karşılaştıkları sorunlar ve özellikle erişilebilirlik konusunun kamuoyunda gündeme gelmesini diliyorum" dedi.

'BAKIM MERKEZLERİ ÜCRETLERİNİ BAKANLIK KARŞILAYACAK'

Bakan Selçuk, devlet olarak koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı toplumun tüm kesimlerine sağlanan destek ve yardımların 200 milyar TL'yi aştığını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızı da Covid-19 salgınına karşı korumak üzere çeşitli tedbirleri hayata geçirdik. Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 ve sonrasında süresi dolan raporlarının geçerlilik sürelerini uzattık. Daha önce 1 aylık verilen ilaçlar da 3 aylık olarak verilebilecek. Resmi bakım merkezinde, bakıma ihtiyacı olan engellilerimizin özel huzurevleri ve engelli bakım merkezleri ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

'DAHA AKTİF HALE GETİRİYORUZ'

Engelli aylığı ve engelli yakını aylığı alan vatandaşlara, düzenli olarak aldıkları aylıkların haricinde 1000 lira daha ödediklerini hatırlatan Bakan Selçuk, "2015 yılında Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (EHİS) İhtiyari Protokolü'nü onaylayarak, engelli vatandaşlarımızın Engelli Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru hakkını getirdik. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nu daha aktif hale getiriyoruz" diye konuştu.

'BİZ BERABER, BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ'

Bakan Selçuk, engellilere yönelik politikalarının her zaman toplumsal hayata katılımlarını sağlamak yönünde olduğunu vurgulayarak, erişilebilirlik konusunun asıl muhatabı ve hedef kitlesinin engelliler olduğunu bildirdi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Erişilebilirlikle ilgili toplumsal farkındalığın oluşturulması, hiç kuşkusuz en önemli adımlardan birisi olmalı. Toplumsal farkındalıkla buna hız kazandırabiliriz.12 bin teknik personele ve yöneticiye erişilebilirlik eğitimi verdik. Yine bölgesel düzeydeki 'Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri'miz ile de bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. Biz inanıyoruz ki biz beraber, birlikte Türkiye'yiz. ve erişilebilir bir Türkiye'de hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan ilerleyeceğimize inanıyoruz. Hep diyoruz ki 'Hayaller Engelsizdir'. Hiç kimse geride kalmasın diyoruz."