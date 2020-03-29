Bakan Selçuk: Engellilerimizin süresi dolan raporları mayıs sonunu kadar geçerli - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların, süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduğunu hatırlatarak, "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz. 81 il müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk" dedi. Açıklamada ayrıca evde bakım yardımı alan 521 bin engelliden yaklaşık 144 bininin süreli rapor aldığı belirtildi.