Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezinde Kalanlarla Şarkı Söyledi

Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezinde Kalanlarla Şarkı Söyledi

54 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ziyaret ettiği Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan vatandaşlarla şarkı söyledi.

Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezinde Kalanlarla Şarkı Söyledi, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ziyaret ettiği Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan vatandaşlarla şarkı söyledi.

Bakan Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, çağrı merkezini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Daha sonra Selçuk, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile Engelsiz Yaşam Merkezine geçti.

Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Selçuk, Kars Valisi Türker Öksüz'den bilgi aldı. Burada kalan engelli vatandaşlarla sohbet eden Selçuk, sorunlarını ve isteklerini dinledi. Bakan Selçuk, burada merkezde kalan vatandaşlarla şarkı söyledi.

Kars'taki programlarının ardından Sarıkamış ilçesine geçen Bakan Selçuk ve beraberindekiler, yapımı devam eden Ay-Yıldız tören alanını inceledi.

Selçuk, burada yapılan çalışmalar hakkında Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'dan bilgi aldı.

Bakan Selçuk daha sonra Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: AA

Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobese Görüntülerine Ulaşmanın Yolunu Açıkladı Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı Bomba İddia: İntihar Eden Avril Lavigne'in Yerine Benzeri Geçti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 18:29:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezinde Kalanlarla Şarkı Söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]