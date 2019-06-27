Bakan Selçuk: "Erzurum'un eğitim atmosferi içerisindeki geleceğe dönük olan projeksiyonundan çok...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ülke genelinde başlatılan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılmak üzere Erzurum'da bir dizi programa katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ülke genelinde başlatılan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılmak üzere Erzurum'da bir dizi programa katıldı. Valilik binasında açıklamalarda bulunan Selçuk, "Erzurum'un eğitim atmosferi içerisindeki geleceğe dönük olan projeksiyonundan çok etkilendim" dedi.



Kentte ilk olarak öğle yemeğinde sivil toplum örgütleri ile bir araya gelen Bakan Selçuk, ardından Erzurum'da eğitime katkı sağlayan iş adamları ile buluşarak eğitime verdikleri katkıdan dolayı kendilerine plaket verdi. Selçuk, daha sonra Erzurum Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Burada konuşan Bakan Selçuk, Erzurum'daki eğitimin geliştiğini görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Erzurum'da güzel bir seyahatin içerisindeyiz. Erzurum'un eğitim seviyesi için bir istişarede bulunmak içi geldik. Bu bağlamda 2023 eğitim vizyonu için öğretmenlerimizle bir araya geldik. Hayırseverlerimiz ve iş insanları ile eğitim konularında bazı değerlendirmeler yaptık. Ben Erzurum'un bu atmosfer içerisinde geleceğe dönük olan projeksiyonundan gerçekten çok etkilendim. Eğitim sisteminde gelişmeleri görmek bende mutluluk uyandırdı. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. Yapılan bu çalışmaların meyvelerini gelecek yıllarda göreceğiz" diye konuştu.



Erzurum Valisi Okay Memiş ise, "Bugün Erzurum'u Bakanımız adeta fethetti. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve bizlerin gönlünü fethettiler. Erzurum kadim bir şehir Çifte Minareli Medrese bundan bin yıl önce eğitim veren ilk üniversiteler dendi. Şehrimizde Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi bulunuyor. Hem üniversitelerimiz hem diğer okullarımızda toplam 155 bin öğrenci ile eğitim öğretim dönemimizi başarılı bir şeklide sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk Valilik ziyaretinden sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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