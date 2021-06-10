Bakan Selçuk, Eskişehir'de "Yunus Emre'yi Bilir Misin?" Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir programı kapsamında, Valilik makamında Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü'nü imzalamasının ardından Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde " Yunus Emre'yi Bilir Misin? " adlı serginin açılışını yaptı. Eskişehir Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Yunus Emre'yi anlatan tablolar, minyatürler, seramikler ve dönem kıyafetlerinden oluşan "Yunus Emre'yi Bilir Misin? " adlı serginin açılışında konuşan Bakan Selçuk, vefatından 700 yıl sonra bile Yunus Emre'nin insanlığa olan mesajının hala anlanmaya, algılanmaya çalışıldığını söyledi. Yunus Emre'nin mesajının doğruyu ve güzeli bulma noktasında insanlığı bir araya getirdiğini ifade eden Selçuk, şöyle konuştu: "Doğruyu, iyiyi, güzeli bulma çabamız da bu çerçevede devam ediyor. Bu kadar derin manalar içeren sözleri, bu kadar kısa, öz biçimde ifade edip insanın ve insanlığın hizasını oluşturabilecek derecede vukufiyetleri içeren, bir anlam iklimini oluşturabilen Yunus Emre'nin gölgesinde, Yunus Emre'nin hatırasında buluşuyor olmak ve onu anarak birtakım projeleri, işleri yapıyor olmak gerçekten özel diye düşünüyorum. En önemli hususlardan birisi de Türkçenin doruk noktası olarak bu kadar derinliği çok sade bir şekilde ifade etme fırsatı veren bir anlayış olması. Bu anlayışın bizi götürdüğü dünyalar insanımızı ve insanlığı da zenginleştirmeye devam ediyor ayrıca Türkçemizin yüz akı olarak da bizim bir kıvanç vesilemiz. " Bakan Selçuk, Yunus deyişlerinin bir çocuğa ve çok bilge bir filozofa aynı anda hitap edebilmesinin önemine değinerek şunları söyledi: "Bize öngördüğü, önerdiği şey elbette tevazu, mütevazi oluş... Bu tevazunun ötesinde ben davasından vazgeçmek için de dilin hükmüne boyun eğmek... Bütün bunlar bir araya geldiğinde eminim gelecek nesiller de Yunus ile ilgili destansı hikayeleri, içerikleri paylaşmaya devam edecekler ama biz de el birliğiyle, iş birliğiyle elimizden geleni bu vesileyle yapmış olmanın rahatlığı içinde olmak istiyoruz. " Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eskişehir Olgunlaştırma Enstitüsünün ortaya koyduğu eserlerin önemli olduğunun altını çizerek "Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan Yunus Emre Yılı, Türkçe ile ilgili yıl, üstünde dura dura, tekrar tekrar, vurgulana vurgulana ele alınması gereken bir yıl. Bu yılın hepimiz tarafından tekrar tekrar değerlendirilmesi ve geleceğe taşınması noktasında bir ihtiyacımız var. Enstitünün bu çalışmasını çok kıymetli buluyorum. " diye konuştu. Konuşmasının ardından açılışı yapılan sergiyi gezen Bakan Selçuk, sanatçılarca seslendirilen Yunus Emre'nin ilahilerini dinledi, çocuklarla fotoğraf çektirdi.