Bakan Selçuk: Evde bakım ücretini 1.544 TL'ye yükselttik - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544.61 TL'ye çıkardık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenli olarak yapılan ve temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2020 Temmuz ayı ödeme döneminde, 768 bin yaşlı ve 637 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 405 vatandaşa aylıklarının ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2020 yılında yapılan ödemelerin ise toplam 12 milyar TL'ye ulaşacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL'ye yükseltildiğini belirtti. Bakan Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarını da 35 kat artırarak, 851 TL'ye çıkardıklarını bildirdi.