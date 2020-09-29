Bakan Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği xdemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:39 - Kaynak: İHA
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