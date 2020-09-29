Bakan Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de - Son Dakika

Bakan Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.
ANKARA, -
Son Dakika İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar