Bakan Selçuk; "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz" - Son Dakika

Bakan Selçuk; "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
(İHA)
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