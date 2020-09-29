Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk; 'Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz' - Son Dakika

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