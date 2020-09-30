Bakan Selçuk: Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8- 9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8- 9 Ekim'de yapılacağını belirtti. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" dedi.