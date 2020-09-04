Bakan Selçuk: "Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bugün vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini ifade etti. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin 4-9 Eylül tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla gerçekleşmeye başlayacağını belirtti. Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. - ANKARA