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Bakan Selçuk: "Faaliyetini yavaşlatan -durduran tüm işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Faaliyetini yavaşlatan -durduran tüm işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına başvurabilirler.
Bakan Selçuk: "Faaliyetini yavaşlatan -durduran tüm işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına başvurabilirler." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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