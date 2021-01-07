Bakan Selçuk: Kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri ile 386 bin kişiye ulaştık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' seminerleriyle 386 bin kişiye ulaştıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 3'üncü 180 Günlük Eylem Planı kapsamında başlattıkları 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' seminerleri kapsamında, son 4 ayda 386 bin kişiye ulaştıklarını kaydetti. Selçuk, finansal okuryazarlık çalışmalarını önemsediklerini belirterek, "Seminerlerde kadınlarımızın para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi, çalışma hayatına ilişkin haklar, şikayet mekanizmaları gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin de bilgi veriliyor" dedi.Seminerlerin Covid-19 sebebiyle radyo programları ve çevrimiçi ortamda gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Selçuk, "Radyo programlarıyla beraber son 4 ayda Hatay, Sakarya, Konya, Adana, Ordu, Kayseri, Samsun, Gaziantep ve Antalya'da toplamda 386 bin kişiye ulaştık" ifadelerini kullandı. Kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin oturumlarda, seminerlerin düzenlendiği illerdeki SGK, İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) temsilcilerinin de bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi.