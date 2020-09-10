Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını ifade etti.
Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda üye ülke temsilcileriyle Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını belirtti.
Bakan Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarındaki tecrübeleri aktardıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:07 - Kaynak: AA
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