Bakan Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını ifade etti.

Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda üye ülke temsilcileriyle Kovid-19 ile mücadeledeki uygulamaları paylaştıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanlarındaki tecrübeleri aktardıklarını kaydetti.