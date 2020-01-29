Bakan Selçuk: "Gelenek, yeniliğin çekirdeğidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Gelenek, yeniliğin çekirdeğidir' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Gelenek, yeniliğin çekirdeğidir"

6 saat önce

Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sahneye çıkması Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak etti.

Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sahneye çıkması

Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak etti. (1)

Bakan Selçuk: Gelenek, yeniliğin çekirdeğidir

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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