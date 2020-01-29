Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sahneye çıkması

Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak etti. (1)