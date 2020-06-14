Bakan Selçuk: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili, "Eğitim yöneticilerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üzücü bir haber almamak duasıyla." dedi.

Bakan Selçuk, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğüdeki depremle iligli Twitter hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, "Bingöl Karlıova merkezli depremde can kaybı olmaması temennisiyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim yöneticilerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üzücü bir haber almamak duasıyla, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.