Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere yönelik, "İnsanlığa katkı sunmanın, ülkenizi, ailenizi ve şahsınızı yüceltmenin sorumlususunuz. Sizin yapacağınız işlerle Türkiye çıtasını yükseltecek, bilim hayatına katkı sağlayacak. Sizler sayesinde de bu coğrafyada dimdik ayakta duracağız. Bilim ve ahlak üzerinden yükselecek bir eğitimin temsilcileri olacaksınız." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesini ziyaret eden Selçuk, Hekimbaşı Mustafa Behçet Konferans Salonunda tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitimin de içerisinde bir çift kanatlılığı barındırdığına dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün maalesef sadece belirli sınavları kazanmakla yetinen, insan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlamakla ilgili amacı olan bir bakış açısı söz konusu. Sınava adam hazırlama meselesinden insan yetiştirmeye doğru giden bir yol haritamız var. 2023 eğitim vizyon çalışmamızda bunu açıklamaya gayret ettik. Bu gayretimizin temel sebebi, esasen çocuklarımızın kendi varoluşlarına uygun bir eğitimi ve onların ruh sağlıklarını destekleyici, çocuğu sadece 'a', 'b', 'c', 'd' şıklarını işaretleyen bir varlık olarak değil, 'Çocuğun duygusal, düşünsel ve eylemsel olarak bir üçleme içerisinde tam bir çocuk olmasına nasıl hizmet ederiz?' düşüncesi."

"Soru çözmek ile sorun çözmek arasında ciddi bir fark var"

Sadece sınavlara hazırlanan çocukların odalara kapanacaklarını, soru çözeceklerini ama büyüyünce sorun çözemeyeceklerini belirten Selçuk, "Çünkü soru çözmek ile sorun çözmek arasında anlayış açısından ciddi bir fark var. Eğitim sistemimizin bir terbiye sistemi olduğunu asla unutmamakta ve sadece sınavlarda soruları bilmenin ötesinde davranışımız ve hayata bakış açımızdaki olgunlaşmanın da birlikteliğini öne çıkarmakta fayda var. Bu da akıl ve kalp ilişkisini bütünlemekle oluyor." ifadesini kullandı.

Selçuk, yapay zekanın ve makine öğrenmesinin önemini yeniden düşünmek gerektiğini, 2040, 2050'lerin yepyeni bir çağın ve kırılmanın habercisi olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bulunduğunuz yeri bir öğretim kurumu olarak görmeyin, bir hayat okulu olarak görün ve hayatta hiç mezun olmayın. Mezun olan kişi izan sahibi olduğunu düşünür. Böyle bir sorumluluk ya da yetkinlik kolay kolay edinilecek bir şey değil. O yüzden hiç mezun olmamayı tercih edin ve sürekli içten, kalpten öğrenmenin ve bilimle ilişkinizin taze kalıp kalmadığını kontrol edin. Eğer bunları yaparsanız eğitim sizi gerçekten eğitir. Aksi takdirde dünyadaki bugünkü eğitim sisteminin kendisinin eğitime ihtiyacı var. Çünkü insanı önceleyen bir eğitim sistemini dünyada maalesef göremiyoruz. Sadece belirli finansal ve üretimsel kaygıları olan eğitim sisteminin baskınlaştığını görüyoruz. Bizden beklenen şey, eğitimin insanlaşmaya yol açan bir süreç olduğudur. Yani her insan beşer olarak doğar ama iyi bir eğitim alırsa insanlaşır."

"Sizin yapacağınız işlerle Türkiye çıtasını yükseltecek"

Gençlerin, Türk bayrağını yükseltecek, Türkiye'nin dünyadaki yolculuğuna katkı sunacak ve insanlığa katkı sağlayacak bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu ifade eden Selçuk, gençlere, "İnsanlığa katkı sunmanın, ülkenizi, ailenizi ve şahsınızı yüceltmenin sorumlususunuz. Sizin yapacağınız işlerle Türkiye çıtasını yükseltecek, bilim hayatına katkı sağlayacak. Sizler sayesinde de bu coğrafyada dimdik ayakta duracağız. Bilim ve ahlak üzerinden yükselecek bir eğitimin temsilcileri olacaksınız." diye seslendi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de üniversitenin Türk ve uluslararası öğrenci sayısı ile "Üçüncü Yaş Üniversitesi" çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi" projesinden bahseden Erdöl, büyük ve yeşil bir üniversitenin çalışmalarını yaptıklarını anlattı.

Tarihi binanın rektörlük girişinde anı defterini imzalayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rektör Prof. Dr. Erdöl, tıp fakültesi dekanları ve öğretim üyeleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Anatomi laboratuvarını gezerek çalışmalara ilişkin bilgi de alan Selçuk, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarının açılışını yaptı.