Bakan Selçuk: "Gençlerimizi Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıma Karşı Korumak Hepimizin Ortak...
1 saat önce
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüdeki konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un kürsüdeki konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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