Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Gençlerimizi Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıma Karşı Korumak Hepimizin Ortak...

Bakan Selçuk: "Gençlerimizi Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıma Karşı Korumak Hepimizin Ortak...

1 saat önce

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüdeki konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüdeki konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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