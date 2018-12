Bakan Selçuk: "Gençlerimizin Atamasını Yılda 3'e Çıkardık"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , engelli ve devlet korumasında yetişen gençlerin atama töreninde yaptığı konuşmada, "2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı bugün yaklaşık 10 katına çıkarmanın gururunu yaşamaktayız. Ayrıca geçtiğimiz yıla kadar yılda bir kez yapılmakta olan gençlerimizin kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda 3 kez yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımlarıyla engelli ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni gerçekleştirildi. Beştepe Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene çok sayıda engelli ve genç katıldı. Tören işitme engelli çocukların işaret dili ile İstiklal Marşı okumasıyla başladı, engelli çocuklardan oluşan Mehteran Takımı gösteri sundu. Törende bir konuşma gerçekleştiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası sözleşmelere göre 9 alan kapsamında Sosyal Koruma'ya dair asgari norm ve ilkelerin belirlendiğini anımsatan Selçuk, son 16 yılda, 9 alanı kapsayan sosyal korumanın bina edildiği 3 temel sac ayağı olarak kabul edilen sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda ve sosyal güvenlikte devrim niteliğindeki iyileştirmelerin hayata geçirildiğini söyledi."123 bin engelli kardeşimiz çalışma hayatına devam ediyor"Engelli bireylerin başta sağlık ve eğitim olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişmesinin sağlandığını dile getiren Selçuk, "Kuruluşlarımızla ve yenilikçi hizmet modellerimizle bakım ve rehabilitasyon alanında standartlarımızın çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz. Kurumsal bakım altında olmayan engellilerimizin ev ortamında bakımını destekliyoruz. "Her birey çalışma hayatına katılabilir" anlayışımız ile engellilerimizin çalışma hayatına daha etkin katılımını önemsiyoruz. Bu minvalde, 2011 yılında yaptığımız düzenlemeyle dünyada ilk defa merkezi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını (EKPSS) hayata geçirdik. Engelli istihdamına verdiğimiz destekle, 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı bugün yaklaşık 10 katına çıkarmanın gururunu yaşamaktayız. Ayrıca engellilerin istihdamını kolaylaştıran korumalı işyeri, engelli iş koçluğu gibi uygulamalarımızla yaklaşık 123 bin engelli kardeşimiz çalışma hayatına devam ediyor. Verdiğimiz hibe destekleriyle de kendi işlerinin sahibi olmaları için teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu."29 bini aşkın gencimizi istihdam etmiş oluyoruz"Nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının 25 yaşın, yüzde 47'sinin ise 30 yaşın altında olduğunu belirten Selçuk, gençlerin her türlü riskten korumak, bilim, teknoloji ve irfanla mücehhez bir şekilde yetiştirilmesini sağlamayı en önemli hedef olarak belirlediklerini kaydetti. Gençlere yönelik uygulanan sosyal hizmetlerde büyük bir değişimin gerçekleştirildiğini aktaran Selçuk, "Koruyucu, önleyici hizmetlerde önceliğimiz, aile bütünlüğünü koruyarak, çocuklarımızın ebeveynlerinin yanında yetişmelerine imkan verecek Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) gibi uygulamalar oldu. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde 2012'de başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile hizmeti oldukça etkin bir hale geldi. Öyle ki, sadece bu yıl bin 943 çocuğumuz Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme modellerimiz ile aile ortamına kavuştu. Bin 366 kuruluşumuzda kalan çocuklarımızı ise devletimizin emanetleri olarak görüp onlara hem anne hem baba olabilmeyi ve hayata hazırlamayı önemsedik. ve yurt bakımından ev tipi bakım hizmetleri modeli uygulamasına geçiş sürecini tamamladık. Bu uygulamalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal hayata katılımları, eğitimdeki başarılarında büyük artış sağladık. Devletine, milletine büyük bir gururla hizmet edecek olan siz değerli gençlerimizi bugün gerçekleştireceğimiz atama ile de çalışma hayatına adım atmasına öncülük ediyoruz. Geçtiğimiz yıla kadar yılda bir kez yapılmakta olan gençlerimizin kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda 3 kez yapacağız.Bugün 3 bin 274 devlet korumasındaki gencimizin daha atamasını gerçekleştirerek kamuda 29 bini aşkın gencimizi istihdam etmiş oluyoruz" diye konuştu. Bakan Selçuk , sosyal devlet anlayışını daha da pekiştirerek büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın konuşması ve atama töreni ile devam etti. - ANKARA