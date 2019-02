Bakan Selçuk: "Gönül Belediyeciliği ile Yaşlı Dostu Şehirler Desteklenecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Birinci Yaşlılık Şurası'nda, aktif yaşlanmanın desteklenmesi için, yaşlıların toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak üzere gönüllülük ve sosyal içerme konularında gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili önerilerin sunulduğunu belirterek, gönül belediyeciliği yaklaşımı ile her bölgede yaşlı dostu şehirlerin desteklenmesine ilişkin tavsiyelerin paylaşıldığını bildirdi.Selçuk, bir otelde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nın kapanış toplantısına katıldı. Bakan Selçuk , toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye 'den ve farklı ülkelerden bakanların, bilim insanlarının ve bürokratların da aralarında bulunduğu 3 bin kişinin katılımıyla ilk kez Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, bunun kendileri için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu ifade etti.Şura'nın açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde yapılmasının, dünyaya örnek bir mesaj olduğunu kaydeden Selçuk, başkanlığını yaptığı Liderler Oturumu'nda, Bangladeş Kuzey Kıbrıs , Kuzey Makedonya ve Türkmenistan 'dan gelen bakan ve bakan yardımcılarıyla birlikte "Dünya'da Yaşlı Dostu Politikalar" konusunu değerlendirdiklerini anlattı.Selçuk, "Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Politikaları" ile "Bakım Ekonomisi" başlıkları altında düzenlenen oturumlarda ise Azerbaycan Güney Kore , Peru, Tunus 'tan gelen hükümet temsilcilerinin ve akademisyenlerin fikirlerini paylaştıklarını söyledi."Yaşlılık Şurası vesilesiyle bir ilki gerçekleştirmiş bulunuyoruz"Şura'ya sundukları katkılardan dolayı katılımcılara teşekkür eden Selçuk, şöyle devam etti:"Yaşlılık Şurası vesilesiyle bir ilki gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz bu Şura'yı ileriki senelerde değişik temalarla da düzenleyeceğiz. Bu sene bir fotoğraf yarışmamız vardı. İsmini de köprü olarak seçmiştik. Neden köprü olarak seçtik. Çünkü biz bunun kuşaklar arası dayanışmanın ve yardımlaşmanın örneği olacağına da inanıyorduk. Bu yarışmaya 7 bine aşkın başvuru yapıldı. Seçici kurulumuzun çok titiz ve objektif değerlendirmesiyle de Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu yarışmanın ödüllerini vermiş olduk. Ayrıca ülkemizin farklı bölgelerinden yüz yaşını aşmış asırlık çınarlarımızı da misafir etmekten ziyadesiyle mutlu olduk. Diğer ülkelerden gelen bakanlarımıza da anlattık. Bizde asırlık çınar, yüz yaşını aşkın insanlara verilen isimdir. Biz hediyelerimizi de ona göre seçmiştik. Herbirisine bir çınar yaprağına resmedilmiş İstanbul resmi verdik. İnşallah çınarlarımız bizlere örnek olurlar. Tecrübeleriyle bizleri aydınlatan çınarlarımıza çok şey borçluyuz. Bizler de onların değerini kıymetini biliriz diye umuyoruz."Şura kapsamında hem dünyada hem de Türkiye'de nüfusun yaşlandığına ilişkin tespitlerde bulunulduğunu aktaran Selçuk, "Hepimizin bildiği gibi şu anda nüfusumuzun yüzde 9'una yakını 65 yaş ve üzeri, fakat bu oranın 2050 yılında yüzde 20'leri aşacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla Birinci Yaşlılık Şurası kapsamında yapılan bütün komisyon çalışmaları aslında bizim bu alandaki sosyal politikalarımıza temel oluşturacak." diye konuştu."Şura boyunca yapılan çalışmalar ışık olacak"Aktif yaşlanmanın ön plana çıktığı bu dönemde yapılan her çalışmanın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayan Selçuk, bunun, sosyal refahın arttırılması yönünde bir çaba olduğunu da belirtti.Bakanlık olarak aile dostu hizmetleri, sosyal yardımları ve sosyal güvenlik uygulamalarını da bu değişen demografik yapıya göre güncellemeye devam edeceklerini kaydeden Selçuk, o yüzden Şura boyunca yapılan çalışmaların kendilerine ışık olacağını söyledi.Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şura'da, aktif yaşlanmanın desteklenmesi için, yaşlıların toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak üzere gönüllülük, sosyal içerme konularında gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili öneriler sunulmuştur. Yine yaşlılarımız için kamuya açık alanlarda erişilebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi diğer önerilen hususlar arasındadır. Yine Şura komisyonlarımız tarafından yaşlı büyüklerimizin evde bakımını desteklemek için yerli ve milli bakım teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon turizmini geliştirmeye yönelik çalışmaları sürdürmek de hedef olarak belirlenmiştir. Gönül belediyeciliği yaklaşımı ile her bölgede yaşlı dostu şehirlerin desteklenmesine ilişkin tavsiyeler de paylaşılmıştır."Bütün bu tavsiyelerin daha detaylı versiyonlarını ilgili genel müdürlüklerin paylaşacağını ifade eden Selçuk, "Bilgi ve tecrübeleri, ülkelerimize kattıkları değer ile yaşlılarımız, aslında bizim bu medeniyetimizin ihya ve inşasında çok önemli rol icra etmektedir. Onlar, toplumumuzun hazineleri, yaşayan hafızaları ve aile değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyan, yaşları kaç olursa olsun ulu çınarlarımızdır." değerlendirmesinde bulundu."Bizi güçlü kılan, kuşaklar arası dayanışmadır"Kökleri mazide, kolları atide olan bir geleceğin ihyası için kuşaklar arası dayanışma ve yardımlaşmayı daha da güçlendirmeye devam edeceklerine olan inancını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:"Logomuzun çok beğenildiğine dair bir tüyo aldım. Esasında biz bu logoyu seçerken klasik 2 çocuklu çekirdek bir aile fikri vardı. Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesi üzerine logomuzda 3 çocuklu bir aile var. Ama 3 çocuklu bir anne babadan oluşan bir çekirdek aileye ek olarak 2 ninesi ve 2 dedesi de logomuzda bulunuyor. Esasında biz kültürel anlamda çekirdek aileyi Türkiye'de, batıda olduğu gibi yaşamıyoruz. Ayrı evlerde yaşasak da bu toplumlar arası ve kuşaklar arası dayanışma, bazen turşu yaparak, bazen bir tarhana göndererek, bazen çocuklara bakarak, bu kuşaklar arası çekirdek aile ağı her zaman devam ediyor. Biz, logomuzu ilerleyen zamanlarda kullanacağımız için yansıtmak istedik. Çünkü bizi güçlü kılan, bu köprünün üzerindeki kuşaklar arası dayanışmanın örneğidir."Yaşlılık Şurası'na katılan isimlere teşekkür eden Bakan Selçuk, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a şükranlarını sundu. Selçuk, "Aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı haklarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz Birinci Yaşlılık Şuramızın sonuçlarının hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Aydın 'dan gelen yaşlı efeler Bahattin Özdemir ve Ahmet Balabanoğlu'nun seslendirdiği türküleri de dinleyen Selçuk, efelerin elini öperek hediyeler verdi.