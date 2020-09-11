Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: GSS vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının Genel Sağlık Sigortası (GSS) sayesinde yüzde 10,3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, sağlık hizmetine erişim noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2002 yılından itibaren yapmış olduğu reformlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2002 yılından itibaren farklı kanunlar çerçevesinde sunulan sağlık hizmetlerinin, sosyal güvenlik reformu ile tek çatı altında birleştirildiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2012 yılında tüm vatandaşların GSS kapsamı altına alınarak büyük kolaylık sağlandığını kaydetti. Selçuk, 2002 yılında yüzde 3,1 olan kişi başı sağlık hizmetine başvuru sayısının GSS sayesinde 10,3'e yükseldiğini bildirdi. Bir zamanlar sigortalıların istedikleri hastanelerde muayene olamadığını hatırlatan Bakan Selçuk, GSS'nin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdığını, artık vatandaşların ekonomik durumlarına bakılmadan sağlık hizmetinin yaygın ve etkin bir şekilde verildiğini belirtti.

'GSS'DE ÇOKLU SİSTEMDEN TEKLİ SİSTEME GEÇİLDİ'GSS siteminde önemli değişikliğe gidilerek basamaklı prim sistemi yerine tekli prim sistemine geçildiğine vurgu yapan Bakan Selçuk, yapılan düzenleme ile mevcut durumda 3 kategoride uygulanan genel sağlık sigortası primi oranının tek kategoriye indirildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, GSS için ödenmesi gereken tutarın 2020 yılı için aylık 88.29 TL olduğunu, ödenen prim tutarının kişinin sadece kendisi için değil bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de GSS kapsamına alınmasını sağlandığını belirtti. GSS uygulaması ile birlikte sağlığa erişimin kolaylaştırıldığını ve sağlık hizmeti kuruluşlarına doğrudan veya sevkli müracaat edilme imkanının getirildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, yine kanuni düzenleme yapılarak özel sağlık kuruluşlarının aldıkları ilave ücret oranlarına sınırlama getirildiğini kaydetti.'GENÇLERİMİZ 25 YAŞINA KADAR 2 YIL DAHA GSS'Lİ'Bakan Selçuk, "Ayrıca 18 yaşını doldurmayan gençlerimizle birlikte sağlık açısından başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin, iş kazası ile meslek hastalığı ve koruyucu sağlık hizmeti gibi durumlarda prim ödeme gün sayısına veya prim borcuna bakılmıyor. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları bulunuyor" dedi.Bakan Selçuk, buna ek olarak lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunu gençlerin de 25 yaşına kadar 2 yıl daha prim ödemeksizin GSS kapsamında olduklarını belirtti. Covid-19 pandemisi sürecinde de bir takım kolaylıklar sağlandığını ifade eden Bakan Selçuk, " 1 Nisan tarihinden itibaren nakdi ücret desteği alanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız da GSS kapsamında" ifadesini kullandı.'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1500 TL'YE YÜKSELDİ'

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşımıza yönelik iyileştirmelerin de yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, ilk olarak 2019 yılında en düşük emekli aylıklarının 1000 liraya, 2020 Nisan ayında da 1500 TL'ye çıkartıldığını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemelerle bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 366'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.