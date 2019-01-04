Bakan Selçuk, "Gss ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Uzatıldı"...
1 saat önce
IHAAW104937-SIY/04-01-2019- Bakan Selçuk, "GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı" dedi.
IHAAW104937-SIY/04-01-2019
- Bakan Selçuk
, "GSS ve SGK prim
borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 Şubat
'a uzatıldı" dedi. 04.01.2019 10: 49: 37 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:55 Kaynak: İHA
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GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
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