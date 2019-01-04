Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, "Gss ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Uzatıldı"...

Bakan Selçuk, "Gss ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Uzatıldı"...

1 saat önce

IHAAW104937-SIY/04-01-2019- Bakan Selçuk, "GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı" dedi.

Bakan Selçuk,
IHAAW104937-SIY/04-01-2019

- Bakan Selçuk, "GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı" dedi. 04.01.2019 10: 49: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

prim, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziya Selçuk, 28 Şubat, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geri Ödeme Listesindeki İlaç" İçin Emsal Karar GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:53:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, "Gss ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Uzatıldı"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]