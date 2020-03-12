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Bakan Selçuk: "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:08 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak."
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