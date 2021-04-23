Bakan Selçuk, hastanelerdeki öğrencilerle 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlık durumları nedeniyle eğitimlerine hastanede devam eden öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her gün aklımızdalar, bayramı da birlikte kutlayalım istedik. Sağlık durumları nedeniyle hastanelerde eğitim gören çocuklarımızla dijital ortamda buluştuk. Sağlıkları ve eğitimleri kadar mutluluklarını da önemsiyoruz. İnanıyorum ki hepsi iyileşecek, yarınların sahibi olacak" ifadelerini kullandı.