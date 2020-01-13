Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Hayaliniz yoksa, cesaretiniz yoksa bir ilham peşinde değilsek hiçbir şey çıkmaz' -... - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Hayaliniz yoksa, cesaretiniz yoksa bir ilham peşinde değilsek hiçbir şey çıkmaz" -...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. (2)
Son Dakika Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı