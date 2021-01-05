Bakan Selçuk "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıttı - Son Dakika

Bakan Selçuk "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabını tanıttı

05.01.2021 12:39

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabının tanıtımında, "Bu kitaptaki metinler geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünmeye uygun olarak ele alıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatın İçindeki Müfredat" el kitabının tanıtımında, "Bu kitaptaki metinler geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünmeye uygun olarak ele alıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okula giden çocukların velileri ile okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta pekiştirmesine ve uygulamasına olanak sağlayacak "Hayatın İçindeki Müfredat" isimli el kitabını Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı. Kitaplardaki kazanımları günlük hayatta uygulamanın önemini vurgulayan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Eğitim elbette insan gelişiminin vazgeçilmez bir parçası ve evlatlarımızın bu süreç içerisinde gelişmeleri, günlük hayatla kitaplar arasındaki ilişkiyi kavramaları ve müfredatın içindeki kazanımlarla günlük yaşamdaki pratikler arasında bağlantıları kurabilmeleri son derece önemlidir diye düşünüyoruz. Onların bilgiyi anlamlı bulmaları ve anlamlı kılmaları için bir vesile olacak diye düşünüyoruz."

"Velilerimize bir hediye olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

Hazırlanan el kitabını velilere hediye olarak sunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Selçuk, "Okula başlayan bir çocuk, okulu ve ailesi arasında bir denge tutturmaya çalışıyor ve ikisini de anlamaya çalışıyor. Bir uyum yakalama çabası içerisine giriyor. Biz bu uyumun kolaylaşması için bir el kitabı hazırladık ve bunu da velilerimize bir hediye olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim bu el kitabındaki amacımız, derslerle hayat arasındaki ilişkiye dikkat çekmek. Bizim evde yaptığımız, sokakta yaptığımız, işte yaptığımız birçok şeyin aslında okuldaki derslerle bire bir, doğrudan alakalı olduğunu bir kanıtını ortaya koymak. Çocuklarımızın genelde derslerde öğrendiklerim 'ne işe yarayacak, bu bilgileri niye öğreniyoruz, bu bize hayatta nasıl lazım?' sorusunu ara sıra sorduklarının farındayız. Velilerimizin de zaman zaman bu sorulara eşlik ettiklerini biliyoruz. Bu kitaptaki metinler geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bilimsel bir bakış açısına ve eleştirel düşünmeye uygun olarak ele alıyor" dedi.

Kitabın içeriğinden de bahseden Selçuk, "Kitapta küçük kahramanlar var ve velilerinin onlarla birlikte hikayelerinden söz ediyoruz. Biz bu hikayelerle, örnek etkinliklerle çocuklarımıza bir bakış açısının, anne baba ile birlikte nasıl hayata geçirilebileceğini de somut olarak ortaya koymaya da gayret ediyoruz. Onlara sorumluluk alanı olan derslerde aslında eğlenceli ve ilginç bir şekilde de vakit geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Bu el kitabından 5 milyon adet bastırdık ve okul müdürlüklerine de bunun teslimatını başlatmış durumdayız. Sizler bu kitapları okul müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca kitabımız Eba platformu için de e-kitap olarak da yer alacak. Bu çalışmadan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarıma özel olarak teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" diye konuştu.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından kitabı deneyimleyen veliler ve çocuklar ile düzenlenen bir video konferansta buluştu. Hakkari, Uşak, Ordu, Ağrı ve Niğde illerinden katılan aileler, kitap hakkındaki düşüncelerini Bakan Selçuk'a iletti.

-İHA-

Bakan Selçuk Hayatın İçindeki Müfredat el kitabını tanıttı
Bakan Selçuk Hayatın İçindeki Müfredat el kitabını tanıttı
Bakan Selçuk Hayatın İçindeki Müfredat el kitabını tanıttı
Bakan Selçuk Hayatın İçindeki Müfredat el kitabını tanıttı

Ziya Selçuk, Selçuk, Çocuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk 'Hayatın İçindeki Müfredat' el kitabını tanıttı - Son Dakika


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