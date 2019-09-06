Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti

1 saat önce

Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti Bakan Selçuk, öğretmenlerle buluştuNEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında il genelinde okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti

Bakan Selçuk, öğretmenlerle buluştu

NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında il genelinde okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğle yemeğinde Nevşehirli hayırseverler ile bir araya geldi. Yemek sonrasında ise hayırseverlere teşekkür plaketleri takdim eden Bakan Selçuk daha sonra ise Nevşehir'de görev yapan öğretmenler ile bir araya gelerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı planlarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un öğretmenlerle buluşması basına kapalı devam etti.

Ziya Selçuk, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı
Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, hayırseverlere teşekkür etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]