Bakan Selçuk: "Haziran ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da ödenmeye başlıyor" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Haziran ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da ödenmeye başlıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.


Bakan Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: 'Haziran ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da ödenmeye başlıyor' - Son Dakika Ekonomi

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