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Bakan Selçuk: "Hazırlıkları yapılan 3. fazda, 1. ve 2. fazdan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Hazırlıkları yapılan 3. fazda, 1. ve 2. fazdan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er liralık destek vereceğiz.
Bakan Selçuk: "Hazırlıkları yapılan 3. fazda, 1. ve 2. fazdan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er liralık destek vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:30 Kaynak: AA
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