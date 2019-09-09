Son Dakika Haberleri: - Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti
Son Dakika Genel Haber

- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

19 dakika önce

- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret ettiDİYARBAKIR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

DİYARBAKIR - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 7'nci günde 18 aile ile devam ediyor. Ailelere bir ziyaret de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem yapan ailelerle buluştu. Ailelerin alkışları ile karşılanan Bakan Selçuk, eyleme katılan ailelerle tek tek görüşerek bilgi aldı. Eyleme katılan anneleri kucaklayan Bakan Selçuk, duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.

- Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP binası önünde eylem büyüyor! Evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi HDP'den il binası önündeki annelerle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı aileleri kışkırtıyor Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]