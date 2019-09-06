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Bakan selçuk: her okul açtığınızda buradayım

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılışında, "Siz yeter ki okul açın.

Bakan selçuk: her okul açtığınızda buradayım, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılışında, "Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım" dedi.

Güzelyurt Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Asım Atabilen tarafından yaptırılan Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılış törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bakan Selçuk, "İnşallah bu okulda çocuklarımız öğretmenlerimizin desteğiyle yetişecek. Çok değerli meslektaşlarım; artık top sizde. Ben elinizden ne gelirse fazlasını yapacağınızı biliyorum. Bizler her zaman sizin arkanızdayız. Her türlü destek hayata geçecektir. Eğer bu okulda yetişen çocuklardan önümüzdeki yıllarda gurur duyacağınız mezunlar ortaya çıkarsa mutlu olacağınızı biliyorum. Biz hepinizin başarısı ile gurur duyuyoruz. İnşallah bu okul hayırlara vesile olacak ve çok güzel mezunlar yetiştirecek. Her biri de Atabilen ailesine teşekkür edecek. Bu vesileyle okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Güzelyurt Mahallesi, Ziya Selçuk, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
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