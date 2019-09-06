Son Dakika Haberleri: Bakan selçuk: her okul açtığınızda buradayım (2)
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Bakan selçuk: her okul açtığınızda buradayım (2)

32 dakika önce

OKUL ZİLİ VE ÇOCUK ŞARKISINI TANITTIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından tüm ilköğretim kurumları için hazırlanan okul zili ve çocuk şarkısının tanıtımını Nevşehir'de gerçekleştirdi.

Bakan selçuk: her okul açtığınızda buradayım (2), System.String[]

OKUL ZİLİ VE ÇOCUK ŞARKISINI TANITTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından tüm ilköğretim kurumları için hazırlanan okul zili ve çocuk şarkısının tanıtımını Nevşehir'de gerçekleştirdi. Nevşehir Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak aylardır üzerinde çalıştığımız bir proje. Bu proje çerçevesinde bütün ilkokullarımızda aynı zilin, aynı şarkının ve şarkı sözlerinin kullanılması için bir hazırlık yapmış bulunuyoruz. Bu zili hazırlamamızın temel sebebi sınıflar ve okullar sadece belirli akademik içeriklerin paylaşılması için değildir. Orası bir hayat sahnesidir. Sınıfımızdaki, koridorlarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır. Bu anlamda çocuklarımız için ortak bir okul zili hayata geçirelim istedik ve bu anlamdaki çalışmamızı da bugün sizlerle paylaşıyoruz" dedi.
'HAYIRLI OLSUN'
Bakan Selçuk, yeni okul zili ve çocuk şarkısı ile ilgili "Şarkımızın bestesini müzisyen Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Sayın Şermin Yaşar hazırladı. Daha önce 23 Nisan şarkımızı da hazırlayan ekip çalıştı. Bu bağlamda ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hizmetine yeni bir faaliyet sunmuş olmaktan da çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunu Nevşehir'de öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte paylaşmaktan da ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: DHA
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