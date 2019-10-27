Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz"
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz'

Bakan Selçuk: "Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz"

58 dakika önce

Bakan Selçuk: "Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz"YOZGAT - Yozgat'ta iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz.

Bakan Selçuk: "Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz"

YOZGAT - Yozgat'ta iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu'da bir söz var 'Paran kadar konuş değil de hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmakta gerçekten çok güzel" dedi.

Birtakım programlara katılmak üzere Yozgat'ta gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bir araya geldi. Bakan Selçuk, Yozgat'ta eğitim ve öğretime destek veren iş insanları ve STK temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreni sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu'da bir söz var 'Paran konuş değil de hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmakta gerçekten çok güzel" diyerek iş insanlarına ve STK temsilcilerine teşekkür etti.

Bakan Selçuk daha sonra Yozgat Valiliği ziyareti gerçekleştirdi ve ziyaret sonrası Selçuk, İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkında gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

Bakan Selçuk: Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz

Ziya Selçuk, Yozgat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:19 Kaynak: İHA
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