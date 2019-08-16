Bakan Selçuk hükümetin zam teklifini açıkladı

Bakan Selçuk hükümetin zam teklifini açıkladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.

Bakan Selçuk hükümetin zam teklifini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Biz yeni bir teklif bekliyoruz"

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz" dedi. Memur sendikaları ise teklifin kabul edilir olmadığını söyledi.

Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin memura vereceği zam teklifini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 4'üncü toplantısında konuştu.

Kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bu anlamda kamu görevlilerimizin talepleri ile ilgilenmeyi; katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir parçası olarak görmekteyiz. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile beraber çözümler üretmeyi önemsiyoruz. Ayrıca tarihsel olarak sendikal alanda gösterdiğimiz ilerleme de ülkemiz açısından gurur verici. Kamu çalışanlarımızın örgütlenme hakkını elde etmesinden sonra, özellikle AK Parti iktidarlarımız döneminde; kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranı artan bir seyir izledi. 2002 yılında yüzde 48 olan sendikalaşma oranı, 2019 yılında yüzde 67'ye ulaşmış durumda. Burada, kamu görevlileri sendikacılığıyla ilgili yapılan iyileştirmelerin etkisi olduğunu özellikle belirtmek isterim" dedi.

"İnanıyorum ki burada hayırlı bir uzlaşmayı tesis edeceğiz"

"Kamu personelinin bütçedeki artan payına rağmen, AK Parti iktidarları döneminde; enflasyonun üzerinde maaş artışları sağlayarak kamu çalışanlarımızın alım gücünü korumayı da başardık" diyen Selçuk, "2002 yılında 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığı; 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 3 bin 700 lirayı aşmış durumda. Böylece enflasyondan arındırılmış şekilde reelde yüzde 102 oranında bir artış sağlamış olduk. Ortalama devlet memuru aylığı ise, 2002 yılında 578 lira iken; 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 4 bin 481 liraya yükselmiş durumda. Bu da yine enflasyondan arındırılmış şekilde baktığımızda reelde yüzde 65 oranında bir artışa tekabül ediyor. Bu başarı tablosunda elbette hepimizin payı var. Bununla birlikte Toplu Sözleşme tekliflerinin, bütçe gerçeği ve koşullarından bağımsız şekilde değerlendirilemeyeceğini daha önce de belirtmiştik. Zira bütçe içerisindeki kamu personel giderlerinin payı, 2002'de yüzde 18 iken bugün yüzde 30'u aşmış durumda. Yani maaşlarda yapılacak 1 puanlık artışın mali etkisinin 5 milyon çalışanımızın çarpan etkisi düşünüldüğü zaman vereceğimiz teklifin enflasyon beklentimiz çerçevesinde ve kamu bütçesi sınırları çerçevesinde kümülatif oranının mali ve sosyal açıdan dengede olduğu aşikar olacaktır. Konuya bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığımız nispette, inanıyorum ki burada hayırlı bir uzlaşmayı tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk zam teklifini açıkladı

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde; kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak artışlara ilişkin Kamu İşveren heyetinin teklifini açıklayan Bakan Selçuk, "Kamu çalışanlarımızın maaşlarında; 2020 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2.5 oransal artış yapılmasını; her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o altı aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz" dedi.

"Biz yeni bir teklif bekliyoruz"

Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin zam teklifinin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, "Bu teklif ne Memur- Sen'in ne sahanın istekleri, ne piyasanın gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil. Bu teklifi son derece cılız buluyoruz. Bu oranlar ne gerçekçi, ne yeterli. Dengelemeden bahsedildi. Faiz oranları düştü. Bize getirilen teklif bir dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Bu teklif, ne bütçe ne ülke gerçeği ile uyumlu. Biz yeni bir teklif bekliyoruz" dedi.

Kamu -Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, "Bizim taleplerimizle teklifler arasında büyük farklar var. Bu teklifleri Kamu Sen olarak kabul etmiyoruz. Biz gerçekleşen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapıp. zamların o şekilde masaya getirilmesini talep etmiştik. Bu teklifi asla kabul edemeyiz. Bu teklifin yeniden gözden geçirilip revize edilmesi gerekir. Revize edilmezse elbetteki sendikalar, büyük bir güç. Demokratik tepkilerini ortaya koymaktan imtina etmeyecektir. Federasyon bir kararlılık ortaya koyarsa bizde desteğimizi ortaya koyacağız. Biz bu rakamları hiç bir şekilde müzakere edilebilir, üzerinde konuşulabilir olarak görmüyoruz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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