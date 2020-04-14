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Bakan Selçuk: "Huzurevi çalışanları 28 Mart'tan bu yana sabit vardiya usulü ile çalışıyor.
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Huzurevi çalışanları 28 Mart'tan bu yana sabit vardiya usulü ile çalışıyor.
Bakan Selçuk: "Huzurevi çalışanları 28 Mart'tan bu yana sabit vardiya usulü ile çalışıyor. Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:34 Kaynak: İHA
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