Bakan Selçuk : "Huzurevi çalışanları 28 Mart'tan bu yana sabit vardiya usulü ile çalışıyor. Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak." - ANKARA

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