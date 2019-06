Bakan Selçuk huzurevini ziyaret etti (2)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ramazan Bayramı 'nın ilk gününde Üsküdar 'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk , Prof. Dr. F.Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti. Yaşlıların ellerini öperek bayramını kutlayan Bakan Selçuk, yaşlılara çiçek ile içerisinde havlu, tülbent ve patik bulunan küçük hediyeler takdim etti. Selçuk'un gelmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren huzurevi sakinleri de Bakan'ın bayramını kutladı.Huzurevi çalışanlarının da bayramını tebrik eden Selçuk, yaşlılarla çay içerek muhabbet etti.Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk,"Bugün bayrama kavuştuk. Yaşlılarımız bizim için en kıymetlilerimiz. Bayramın ilk günü de ellerini öpmek, onların dualarını almak için buradayız. Yaşlılara of bile dememek gerektiğini öğreten medeniyet ve inancın temsilcileri olarak yaşlılarımızı her zaman ziyaret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.2019 yılının yaşlılar yılı olduğunu hatırlatan Selçuk, "Bizim için çok değerliler. Herkese diyoruz ki her an yaşlılarımıza sahip çıkalım. Onların tecrübelerinden edinecek de çok değerli, bizim için örnekler var. Yaşlılarımızın kıymetini bilelim." diye konuştu.Huzurevi sakinlerinden Ülkü Çamlıbel , "Bu bayram günü hanımefendinin teşrifleriyle son derece onure oldum. Hepsine dua ediyorum. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz bu, büyüklere saygı, ilgi, alaka. Ben son derece mutlu oldum." dedi.Huzurevi ziyaretine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı.