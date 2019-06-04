Bakan Selçuk huzurevini ziyaret etti - İSTANBUL
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- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk'un huzurevi ziyareti İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Üsküdar'daki Prof. Dr. F. Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:53 Kaynak: AA
- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk
'un huzurevi ziyareti İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Üsküdar
'daki Prof. Dr. F. Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi'ni ziyaret etti.
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