Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk huzurevini ziyaret etti - İSTANBUL
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Bakan Selçuk huzurevini ziyaret etti - İSTANBUL

59 dakika önce

- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk'un huzurevi ziyareti İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Üsküdar'daki Prof. Dr. F. Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi'ni ziyaret etti.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk'un huzurevi ziyareti İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Üsküdar'daki Prof. Dr. F. Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi'ni ziyaret etti.
Bakan Selçuk huzurevini ziyaret etti - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Üsküdar, Güncel
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