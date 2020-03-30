Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da... - Son Dakika

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Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da...
6 saat önce
Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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