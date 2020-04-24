Bakan Selçuk: İhtiyaç sahipleri için 176 milyon lira kaynak aktardık - Son Dakika
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Bakan Selçuk: İhtiyaç sahipleri için 176 milyon lira kaynak aktardık

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 176 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk: İhtiyaç sahipleri için 176 milyon lira kaynak aktardık, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 176 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri ile şehit yakını ve gazilere verilmesi için SYDV'ye toplam 176 milyon 440 bin 119 lira tutarında ilave kaynak aktarıldığını ifade etti. Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, "Aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, bu yardımlardan kimlerin yararlanacağıyla ilgili ise, "Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte hane içindeki kişi başına düşen geliri, asgari ücret net tutarının 3'te 1'inden az olan haneler faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını anımsatarak, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğini bildirdi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:06 Kaynak: DHA

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