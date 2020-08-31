Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı - Son Dakika

Uzaktan eğitimin 18 Eylül Cuma gününe kadar sürmesi, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime 'aşamalı ve seyreltilmiş' şekilde geçilmesi planlanıyor.

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

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